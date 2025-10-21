The Sinking City 2 har blitt forsinket, og vil nå lanseres i 2026

HQ

Hvis du har holdt pusten og håpet å komme tilbake til The Sinking City senere i år for oppfølgeren fra den ukrainske utvikleren Frogwares, vil du kanskje puste ut. Studioet har kunngjort at spillet har blitt forsinket og nå vil lanseres i 2026 på en ubestemt dato.

Årsaken til forsinkelsen er rett og slett at Frogwares trenger mer tid til å fullføre The Sinking City 2, delvis på grunn av hvordan den pågående krigen med Russland har påvirket lanseringstidslinjen deres. Dette forklares nærmere av publiseringssjef Sergiy Oganesyan.

"Å utvikle et spill under en krig er ikke noe man kan forberede seg på, men noe man må tilpasse seg til. På et tidspunkt mistet vi strømmen i flere dager fordi droner og raketter traff strømnettet vårt. Da den taktikken sluttet å fungere, ble det massesvermer av droner annenhver natt, fra midnatt til daggry. Du jobber hele dagen, tilbringer en søvnløs natt med å lytte etter eksplosjoner, og må på en eller annen måte fortsatt fungere neste morgen... Alle disse tingene bremser oss regelmessig til et punkt der det ikke gir mening å prøve å skynde på det vi har igjen for å møte en dato som vi ikke lenger føler er verdt å jage etter. Hvordan Moskvas taktikk for å terrorisere sivilbefolkningen vil endre seg igjen når vinteren kommer, er det ingen som vet, så vi vil heller være klare til å tilpasse oss igjen, vel vitende om at vi er i stand til å ta oss god tid."

Det bemerkes også at skiftet til overlevelsesskrekk-sjangeren for denne oppfølgeren har lagt til ekstra arbeid med ledende spilldesigner Alexander Gresko som bemerker at det har vært en "helt ny type utfordring for oss". Han fortsetter med å legge til: "Overlevelsesskrekk krever en helt annen type designtenkning. Spenning, tempo, kamp osv. Vi har alltid elsket sjangeren som fans, men når du begynner å bygge den selv, innser du hvor mye du fortsatt må gjøre. Det er spennende, men det gjør definitivt utviklingen langsommere."

Når det gjelder lanseringsvinduet for The Sinking City 2 per nå, sikter utvikleren mot første halvdel av 2026, men Oganesyan utdyper ytterligere: "Vi vil heller være sikre enn å kunngjøre noe nå bare for å flytte det igjen. Du kan være trygg på at vi for øyeblikket sikter mot første halvdel av 2026, så det er et spørsmål om måneder, ikke år."

For å tilfredsstille noen fans har en haug med nye bilder for spillet blitt delt, som du kan se nedenfor. The Sinking City 2 Når det lanseres, vil det komme på PC, PS5 og Xbox Series X/S.