The Sinking City Remastered plutselig lansert på PC, PS5 og Xbox Series X/S

Frogwares kunngjorde nylig planer om å lage en remaster av The Sinking City, med dette settet for å forbedre den siste generasjons originalen ved å bringe den til PC, PS5 og Xbox Series X / S med fullstendig ombygd belysning med tillatelse fra Unreal Engine 5, 4K-teksturer og bedre refleksjoner, en Photo Mode, DLSS, FSR og TSR oppskaleringsstøtte, spilljusteringer, tilgjengelighetsforbedringer, forbedrede steder og til og med nye lag med detaljer og gjenstander. Det er unødvendig å si at det er mye å sette pris på i denne forbedrede versjonen, men vi ble aldri gjort kjent med lanserings- og ankomstplanene.

Og det ville være fordi Frogwares hadde en massiv overraskelse klar for fansen. The Sinking City Remastered har nettopp lansert, skyggedropping på nåværende generasjonsplattformer. Spillet er tilgjengelig i samlingen din i dag, til og med som en gratis oppgradering for alle som allerede eier forrige generasjons versjon av spillet.

Frogwares forlagsdirektør Sergiy Oganesyan uttalte følgende om å forplikte seg til dette skyggedroppet: "Vi planlegger å gjøre store ting med The Sinking City IP, først med oppfølgeren og deretter videre. Så etter våre ganske velkjente kamper med originalen, føles det fantastisk å ha dette positive øyeblikket som en del av spillets vridde historie, og for oss å være de som bestemmer det fullt ut. Å gjøre det gratis for alle våre eksisterende fans er vår måte å gi tilbake til dem for at de har støttet oss i tykt og tynt hele tiden."

Når vi ser på fremtiden, kan vi forvente en fullverdig The Sinking City oppfølger, som knuste sine Kickstarter mål og håp tidligere i år, og til slutt nådde over 450% av det opprinnelige målet.