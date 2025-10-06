The Smashing Machine får den laveste kinobesøket i The Rocks karriere

HQ

I store deler av skuespillerkarrieren har Dwayne "The Rock" Johnson vært kjent for å spille den samme karakteren. En glødende hunk som kontraktsmessig ikke tåler et tap i en slåsskamp. Men i The Smashing Machine bestemmer Johnson seg endelig for å vise sine skuespillerferdigheter, og anmeldelsene roser i stor grad hans evner til å gi liv til fighteren Mark Kerrs historie.

Det ser imidlertid ikke ut til at kinomarkedet er like imponert. I USA, ifølge Box Office Mojo, spilte The Smashing Machine inn 6 millioner dollar i åpningshelgen. Med et budsjett på 50 millioner dollar har The Smashing Machine fortsatt en lang vei å gå for å komme i pluss, men vi har ennå ikke sett resultatene internasjonalt.

De 6 millioner dollarene markerer den laveste åpningen i The Rocks karriere, noe som kan vise Dwayne at mer følelsesmessig virkningsfulle roller kanskje ikke er den raskeste veien til fete bunker med penger. Andre steder i billettkontoret ser vi Paul Thomas Andersons One Battle After Another krysse milepælen på 100 millioner dollar, noe som er den første filmen i regissørens karriere som gjør det.