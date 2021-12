The Stanley Parable: Ultra Deluxe utsatt for tredje gang - Nå til 2022

HQ

Da Galactic Cafe kunngjorde The Stanley Parable: Ultra Deluxe for tre år siden sa de at planen var å ha denne oppgraderte utgaven klar i 2019, men siden det artige spillet tydeligvis liker å slippes rundt samme tid som et The Last of Us-spill ble det utsatt til 2020 på artig vis. Ni måneder senere innså de at det ikke ble mulig heller, og nå viser det seg altså at vi må vente nesten tre år lengre enn planlagt.

Heldigvis har Galactic Cafe god humor når spill forsinkes, for nå har The Stanley Parable: Ultra Deluxe blitt utsatt til "starten av 2022". Gledelig nok følger det med to gode nyheter. Den første er at utviklerne sier alt av innhold nå er i selve spillet, så det er bare finpussen som gjenstår. Gladnyhet nummer to er at vi selvsagt får enda en artig trailer som kompensasjon. Nå er det vel bare å håpe at de innser hvor fullstappet med godspill februar er...