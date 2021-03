The Suicide Squad-trailer er sprø og blodig moro

Du ser på Annonser

Man vet at det venter noe spesielt når James Gunn regisserer en film, og etter å ha sett den første skikkelige traileren fra The Suicide Squad er det ingen tvil om at den vil følge i samme fotspor.

Her får vi nemlig se den imponerende rollelisten vise frem noe av det superslemmingene kan, levere noen kjappe replikker og by på en god del gladvold. Samtidig stadfester den at The Suicide Squad fortsatt skal ha premiere den 6. august, så det er bare å glede seg.