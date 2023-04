The Super Mario Bros. Movie er tidenes mest innbringende videospill-film

HQ

Forrige søndag fikk vi vite at The Super Mario Bros. Movie hadde tidenes beste åpning for en animert film, og nå kan den skryte av å toppe en annen liste.

Universal Pictures avslører at The Super Mario Bros. Movie allerede har tjent mer enn 508.7 millioner dollar globalt. Dette gjør filmen til den mest innbringende videospilltilpasningen noensinne med god margin, ettersom Detective Pikachu klarte 434 millioner og Warcraft nå må nøye seg med andreplassen på grunn av at den "bare" tjente 439 millioner. Dette gjør det også sannsynlig at Illumination har en ny 1 milliard dollar-film på porteføljen sin om en uke eller to.