The Super Mario Bros. Movie er tilsynelatende 92 minutter lang

Mens John Wick: Chapter 4, Avatar: The Way of Water og det som føles som alle andre høybudsjettfilmer i disse dager varer rundt 3 timer, kan ikke det samme sies om de fleste animasjonsfilmer. Det vil (heldigvis?) være tilfelle for Mario og mannskapets forventede eventyr også.

The Irish Film Classification Office (Takk, ComicBook, har satt aldersgrense på filmen, og avslører samtidig at The Super Mario Bros. Movie vil vare i 1 time og 32 minutter. Dette setter den i samme territorium som Illuminations Despicable Me-filmer og litt kortere enn Puss in Boots: The Last Wish.

Hvordan høres det ut for deg?