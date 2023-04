HQ

Da The Super Mario Bros. Movie ble tidenes mest innbringende videospill-film for to uker siden antok mange av oss at det bare var et spørsmål om tid før den nådde den utrolige milepælen på 1 milliard dollar. Nå vet vi nøyaktig hvor lenge.

Universal har avslørt at The Super Mario Bros. Movie endelig har tjent mer enn 1 milliard dollar globalt, noe som betyr at den bare trengte 26 dager for å nå milepælen og bli den 52. filmen (den 10. animerte) i historien som går forbi milliarden.