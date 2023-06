The Super Mario Bros. Movie-oppfølgeren kommer ikke på en stund

HQ

Nintendo og Illumination var nok ganske sikre på at The Super Mario Bros. Movie ville gjøre det bra, så en oppfølger hadde mest sannsynlig vært i tankene før filmen ble en gigantsuksess. Derfor håpet mange av dere å få en oppfølger relativt rast, men det skjer visst ikke.

I et intervju med etonline bekrefter Chris Pratt, Marios stemme i The Super Mario Bros. Movie, at arbeidet med oppfølgeren har blitt lagt på is som følge av forfatterstreiken som stadig pågår.

"Vi er midt i denne forfatterstreiken, så alt er satt på pause av de rette grunnene. Jeg støtter virkelig WGA og forfatterne våre. Når forhandlingene er avsluttet og forfatterne føler seg komfortable med å gå videre er det på tide å begynne å snakke om hva som skal skje."

Super Mario Bros: The Movie er allerede den nest mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene, så du kan være sikker på at arbeidet med flere Nintendo-filmer starter opp med full kraft når forfatterne får som fortjent.