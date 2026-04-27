The Super Mario Galaxy Movie fortsetter suksessen med over 870 millioner dollar på kino

Det har vært en ganske episk helg på kino, ettersom flere filmer har hatt noen utmerkede dager. Ikke bare har Michael åpnet til en mottakelse på hele 213 millioner dollar, men Project Hail Mary har nå passert milepælen på 600 millioner dollar og nærmer seg stadig nærmere å bli den nest største filmen i 2026 så langt.

Utover dette hadde den nåværende mastodonten på The Super Mario Galaxy Movie nok en strålende helg, og håvet inn titalls millioner dollar og nærmer seg nå enda nærmere den unnvikende milliarddollarmarkøren som ingen film har overvunnet så langt i dette kalenderåret.

Ifølge The Hollywood Reporter har The Super Mario Galaxy Movie nå passert 871 millioner dollar på det globale billettkontoret, etter å ha inkludert tallene fra søndag 26. april. Dette betyr at den trenger å generere mindre enn 130 millioner dollar for å bli en milliard dollar-film, en bragd som er innen rekkevidde og mulig med tanke på de fantastiske bena som animasjonsfilmer pleier å ha, og også mangelen på animert konkurranse på kinoer i overskuelig fremtid.

Hvis du ennå ikke har sett The Super Mario Galaxy Movie, må du huske å lese vår dedikerte anmeldelse.