Jeg skrev nettopp om at Don't Nod utsatte Banishers: Ghosts of New Eden bort fra denne veldig travle spillhøsten, så det er litt morsomt at Croteam bestemte seg for å fylle plassen.

De kroatiske utviklerne har nemlig gitt oss en trailer som avslører at The Talos Principle 2 lanseres 2. november. Det betyr at spillet lanseres samme dag som Robocop: Rogue City og Thirsty Suitors, men det er definitivt noe helt annet enn disse.