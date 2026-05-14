The Talos Principle III annonsert, lanseres i 2027

Et tredje The Talos Principle-spill har blitt annonsert, med utgivelse i 2027. Etter at fansen trodde at det andre spillet avsluttet hendelsene fra Croteams elskede serie med puslespill, ser det ut til at vi trenger en siste reise for å virkelig lukke boken om The Talos Principle.

The Talos Principle III Det siste spillet tar oss med til Anomaly, et sted der fysikkens lover ikke gjelder. Hvis du har spilt de tidligere Talos Principle-spillene, vet du sikkert at dette er noe som kommer til å gjøre gåtene i det tredje spillet enda mer komplekse. Gamle og nye mekanikker kombineres i The Talos Principle III, og det vil også være noen steder som er kjent for fans av serien.

Hvis du vil fullføre hele The Talos Principle III, må du gjennomsøke Anomaly for å finne dens største hemmeligheter. Ta en titt på den korte teaseren nedenfor for å få et glimt av hva spillet har å by på, og hold utkikk etter flere nyheter på The Talos Principle III når vi nærmer oss utgivelsesåret.