The Thursday Murder Club kommer til Netflix i august

Folk i Storbritannia kjenner nok til Richard Osman, ettersom den høye personligheten har vært kjent for sin tilstedeværelse og plass i TV-serier og som programleder i mange år. I det siste har Osman imidlertid utvidet sitt virke som forfatter og skapt en rekke bøker, hovedsakelig i The Thursday Murder Club -serien. Disse romanene har blitt store suksesser, og det var derfor ikke overraskende at Netflix sikret seg rettighetene til å lage en filmatisering.

Dette ble bekreftet for en stund siden, blant annet at hovedrollelisten ville bestå av Helen Mirren (Elizabeth), Pierce Brosnan (Ron), Ben Kingsley (Ibrahim) og Celia Imrie (Joyce), og nå vet vi også når serien vil ha premiere.

Netflix har delt noen tidlige bilder av The Thursday Murder Club og bekreftet at den vil debutere på Netflix den 28. august. Den første sesongen vil være en adaptasjon av den første boken, der pensjonistene går sammen for å løse en spesielt vanskelig sak, sammen med de lokale politibetjentene Chris (spilt av Daniel Mays) og Donna (Naomi Ackie).

I sammendraget av den aktuelle boken forklares følgende: "I en fredelig pensjonistlandsby møtes fire usannsynlige venner en gang i uken for å etterforske uløste mord. Men når et brutalt drap finner sted rett utenfor døren deres, The Thursday Murder Club befinner de seg midt i sin første virkelige sak. Elizabeth, Joyce, Ibrahim og Ron nærmer seg åtti år, men de har fortsatt noen triks i ermet. Kan vår uortodokse, men geniale gjeng fange morderen før det er for sent?"

Vi venter fortsatt på en trailer, men denne vil utvilsomt komme i mai eller juni, noe som gir god tid til en ny og lengre trailer i ukene før serien faktisk debuterer.