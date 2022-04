The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution ser meget lovende ut i trailer

Skydance Interactive var veldig sparsomme med detaljene da de i januar annonserte at The Walking Dead: Saints & Sinners vil få en oppfølger. Gledelig nok tok det ikke lang tid før vi fikk vite mer.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution dukket opp i dagens Meta Gaming Showcase, og i tillegg til å avsløre at spillet blant annet skal lanseres på Meta-headsetene mot slutten av året fikk vi også spillets første trailer som du kan se under. Litt over halvparten består bare av en filmatisk sekvens som bygger opp spenningen, men vi får også en solid dose gameplay etter dette som viser hvordan fokuset på valgfrihet og realisme fortsatt står høyt i fokus.