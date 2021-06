The Walking Dead-spillene får oppfølger i tegneserieform

Telltale Games fikk altså til slutt lov til å avslutte The Walking Dead-serien sin selv om studioet måtte legges ned i 2018, og mange av oss vil si at Clementine sin historie hadde en meget bra ende. Ikke at det har stoppet mange fra å ønske en fortsettelse, noe de nå får. Bare ikke helt som ønsket...

Skybound Entertainment, selskapet til The Walking Dead-skaperen Robert Kirkman, avslører nemlig at talentfulle Tillie Walden, kjent for blant annet Spinning, har fått ansvaret med å skrive og tegne en ny The Walking Dead-trilogi med Clementine i hovedrollen. Historien vil vinne sted en foreløpig ukjent tid etter spillene, og introduserer oss i tillegg for en amisk gutt som heter Amos når de to finner en gruppe tenåringer i Vermont som prøver å leve et relativt vanlig liv i skjul for de udøde. Ikke at en krevende vinter fylt med frykt og sult gjør det lett for dem å leve sammen. Vi får se akkurat hvordan når første blad slippes i juli neste år.