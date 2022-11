The Witcher 3 blir penere og bedre på PS5 og Xbox Series i desember

HQ

CD Projekt Red har gang på gang utsatt PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av The Witcher 3: Wild Hunt, men den siste tiden har de virket ekstremt sikre på å ha dem klare dette siste kvartalet. Denne gangen holder de ord.

For utviklerne forteller at The Witcher 3: Wild Hunt lanseres på PS5 og Xbox Series den 14. desember. De av oss som allerede eier spillet på PS4 og/eller Xbox One skal som kjent få denne oppgraderingen gratis. Nærmere informasjon og sammenligninger skal avsløres og vises frem i en stream neste uke.