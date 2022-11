The Witcher 3 får et MegaConstrux-samlersett

HQ

Mens LEGO for tiden har stort sett alle store popkulturmerker, får konkurrenten MegaConstrux stadig flere elskede fenomener å lage sett av. Det er ofte mer voldelige merker som LEGO ikke virker interessert i, så du kan få MegaConstrux-sett basert på Gears of War, Halo, Masters of the Universe og snart The Witcher.

På Instagram har de nettopp annonsert et samlersett basert på The Witcher 3: Wild Hunt som lar oss bygge vår egen scene fra spillet. Ingen flere detaljer er kjent bortsett fra at det lanseres "snart", men du kan sjekke det ut nedenfor.