The Witcher 3: Wild Hunt ble nesten kalt noe helt annet

I dag, i år 2025, kjenner vi, og har kjent i et tiår, navnet på spillet The Witcher 3: Wild Hunt. Det har nærmest vært en målestokk for alle rollespill i årene som har fulgt, et spill som folk elsker, elsker og fortsatt ofte kjøper eksemplarer av, med den nylige terskelen på hele 60 millioner solgte eksemplarer som en solid bekreftelse på det. Men det var en verden der spillet ikke var kjent som The Witcher 3: Wild Hunt.

I en samtale med Eurogamer avslørte CD Projekt Reds visepresident for kommunikasjon og PR, Michal Platkow-Gilewski, at tittelen en gang var veldig, veldig annerledes ... og at den nesten holdt seg også, før utvikleren bestemte seg for at den var litt for lang.

"Jeg likte Northern Lights. Et øyeblikk var det The Witcher 3: Northern Lights. Det ble aldri en logo, men på whiteboardet var det der en stund."

Han bemerket deretter at det første navnet faktisk var A Time of Axe and Sword, og at dette en gang ble sett på som "the one" før han til slutt bestemte seg for noe som er mye mer kjent i dag.

"Ja! Det var derfor det døde ganske fort. Men jeg husker at jeg lagde et dokument med det endelige navnet, og det var det endelige navnet, og sammen med noen kolleger veddet vi om hvor lenge det ville vare. Det varte ikke lenge. Så vi lekte med navnet, men i det øyeblikket vi fant Wild Hunt ..."

Det er vanskelig å se spillet som noe annet enn The Witcher 3: Wild Hunt, så det var helt klart den riktige avgjørelsen som ble tatt til slutt.