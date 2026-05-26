Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt får en spesiell jubileums-livestream på torsdag

Selv om CDPR holder tett om hva som faktisk er planlagt, har fokuset på Toussaint definitivt hevet noen øyenbryn.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vil den lenge ryktede nye utvidelsen for The Witcher 3 endelig bli kunngjort på torsdag? Vel, noe er definitivt i ferd med å skje, ettersom CDPR har kunngjort en jubileums-livestream for å feire spillet, planlagt til denne torsdagen klokken 17.

Under livestreamen vil utviklerne Kacper Niepokólczycki og Magdalena Zych delta og ser ut til å fokusere på Toussaint i en eller annen form, området som ble introdusert i Blood and Wine og som raskt ble en favoritt blant mange av oss.

Nøyaktig hva annet strømmen vil inneholde er fortsatt litt av et mysterium, og CDPR har ennå ikke avslørt noen detaljer utover deltakerne og det faktum at det knytter seg til Blood and Wine. Men etter tidligere rykter å dømme, tror og håper mange at vi vil bli behandlet med både noe nytt innhold og fremtidige planer relatert til The Witcher-spillene.

The Witcher 3: Wild Hunt

Relaterte tekster

4
The Witcher 3: Blood and WineScore

The Witcher 3: Blood and Wine
ANMELDELSE. Skrevet av Robin Høyland

Den siste utvidelsen til storspillet The Witcher 3: Wild Hunt er her, med enda vakrere omgivelser enn tidligere. Vi sendte Robin på vinsmaking i Toussaint...

2
The Witcher 3 - Hearts of StoneScore

The Witcher 3 - Hearts of Stone
ANMELDELSE. Skrevet av Adrian Berg

CD Projekt Red sparer ikke på kruttet i den første skikkelige utvidelsen til The Witcher 3: Wild Hunt. Vi har testet Hearts of Stone...



Loading next content