The Witcher 3: Wild Hunt får en spesiell jubileums-livestream på torsdag

HQ

Vil den lenge ryktede nye utvidelsen for The Witcher 3 endelig bli kunngjort på torsdag? Vel, noe er definitivt i ferd med å skje, ettersom CDPR har kunngjort en jubileums-livestream for å feire spillet, planlagt til denne torsdagen klokken 17.

Under livestreamen vil utviklerne Kacper Niepokólczycki og Magdalena Zych delta og ser ut til å fokusere på Toussaint i en eller annen form, området som ble introdusert i Blood and Wine og som raskt ble en favoritt blant mange av oss.

Nøyaktig hva annet strømmen vil inneholde er fortsatt litt av et mysterium, og CDPR har ennå ikke avslørt noen detaljer utover deltakerne og det faktum at det knytter seg til Blood and Wine. Men etter tidligere rykter å dømme, tror og håper mange at vi vil bli behandlet med både noe nytt innhold og fremtidige planer relatert til The Witcher-spillene.