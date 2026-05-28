The Witcher 3: Wild Hunt får nye minimumskrav til PC i forkant av utgivelsen av Songs of the Past

The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3 er et elleve år gammelt spill, men det betyr ikke nødvendigvis at det vil være en lek for PC-en din, uansett spesifikasjoner. Med en ny utvidelse offisielt bekreftet å lanseres neste år, øker CD Projekt Red minimumssystemkravene for The Witcher 3.

Som beskrevet i et nytt innlegg på CD Projekt Reds tekniske supportside, i neste oppdatering for The Witcher 3: Wild Hunt, skyter minimumssystemkravene ganske mye opp. For det første vil spillet bare være kompatibelt med Windows 11, i likhet med Cyberpunk 2077, ettersom Microsoft avsluttet støtten for Windows 10 i oktober i fjor. Det betyr at CPU-er som støttes på Windows 11 og GPU-er med aktiv driverstøtte for Windows 11 vil være de eneste CPU-ene og GPU-ene du kan bruke fremover. Det er også verdt å merke seg at harddisker heller ikke kommer til å støttes lenger, noe som kan være veldig synd for alle som ikke bryr seg om lange lastetider.

De spesifikke minimumsspesifikasjonene er oppført nedenfor :

CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

VRAM: 6 GB

RAM: 12 GB

Lagringsplass 70 GB SSD

OS: 64-biters Windows 11

Dette er litt langt fra de nåværende Steam-minimumskravene, som fremdeles gjenspeiler versjonen av spillet før Songs of the Past. De er som følger :

OS: 64-biters Windows 7, 64-biters Windows 8 (8.1)

PROSESSOR: Intel CPU Core i5-2500K 3,3 GHz / AMD A10-5800K APU (3,8 GHz)

MINNE: 6 GB RAM

GRAFIKK: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

DIRECTX: Versjon 11

LAGRING: 50 GB tilgjengelig plass

The Witcher 3: Wild Hunt krever nå dobbelt så mye RAM som før, i tillegg til en mye kraftigere CPU og GPU for minimumsinnstillinger. De nye minimumskravene er ikke så langt unna de gamle anbefalte PC-kravene, men det er likevel et betydelig løft. Hvis du ikke ønsker å oppgradere PC-en din for en oppdatering til et ti år gammelt spill, anbefaler CD Projekt Red at du holder deg til en eldre versjon av The Witcher 3: Wild Hunt. Disse nye kravene kan også forklare hvorfor den tredje utvidelsen ennå ikke har blitt kunngjort for Nintendo Switch.