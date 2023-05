The Witcher 3: Wild Hunt har solgt mer enn 50 millioner eksemplarer

HQ

CD Projekt Reds The Witcher 3: Wild Hunt hadde en gang rekorden for flest "Game of the Year"-utmerkelser, så det solgte fortjent ganske bra allerede før Netflix-serien kom. Henry Cavills tolkning av Geralt førte imidlertid til et utrolig løft, ettersom spillet fra 2015 hoppet fra 20 millioner solgte eksemplarer noen måneder før serien til 40 millioner i fjor sommer. Man skulle kanskje tro at ting begynte å avta etter det, men det er langt fra virkeligheten.

Det polske selskapet avslører at The Witcher 3: Wild Hunt nå har solgt mer enn 50 millioner eksemplarer. Ja, det har solgt ytterligere 10 millioner enheter det siste året, noe PlayStation 5- og Xbox Series-versjonene som ble lansert i desember, nok kan ta en stor del av æren for.

Det som gjør dette enda mer imponerende er at The Witcher-serien som helhet har solgt over 75 millioner eksemplarer, noe som betyr at det tredje spillet står for to tredjedeler av dette. Det er ikke rart at The Witcher 4, The Witcher Remake og et par spin-offs er på trappene med tanke på denne enorme og kontinuerlige suksessen.