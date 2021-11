The Witcher 3: Wild Hunt klart for PS5 og Xbox Series mellom april og juli 2022

HQ

I oktober fikk vi vite at PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av The Witcher 3: Wild Hunt hadde blitt utsatt til andre kvartal av 2022, men som følge av CD Projekt sitt splittede fokus mellom de nye utgavene av Cyberpunk 2077, utvidelsene til spillet og mer fryktet nok flere at enda en utsettelse ville komme. Det virker ikke å bli tilfellet enda i alle fall.

CD Projekt benyttet anledningen i kveldens investormøte til å fortelle at PS5- og Xbox Series-utgavene av The Witcher 3: Wild Hunt fortsatt ligger an til å slippes en gang mellom den 1. april og 1. juli sammen med spesielt Netflix-innhold.