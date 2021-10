The Witcher 3: Wild Hunt utsettes til våren på PS5 og Xbox Series

HQ

Tidligere i dag skrev Silje om at PEGI hadde satt sin dom over PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene av The Witcher 3: Wild Hunt tidligere denne uken, noe hun trodde betydde at lanseringen ville bli i høst som lovet. Dessverre blir det ikke slik.

CD Projekt Red forteller at de har bestemt seg for å utsette The Witcher 3: Wild Hunt på PS5 og Xbox Series til en gang mellom april og juni neste år. Grunnen er enkelt nok at utviklerne mener de trenger mer tid for å leverer et godt nok produkt, så vi kan vel ikke klage altfor mye.