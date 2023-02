The Witcher 3: Wild Hunts kjønnsorganer på PS5 og Xbox Series var "utilsiktet"

HQ

I løpet av de siste dagene har The Witcher 3: Wild Hunt-samfunnet blitt rystet etter å ha oppdaget at kjønnsorganer hadde blitt lagt til de kvinnelige modellene i spillet. Dette ble lagt merke til på de få nakne karaktermodellene (inkludert de menneskelige versjonene av Crones) i tittelen som tidligere brukte Barbie-dukkelignende glattet over kjønnsregioner, men da denne oppdagelsen ble gjort antok mange at det var forsettlig, da spillet ikke avviker fra nakenhet.

Dette ser imidlertid ut til å ha vært en feil, ettersom utvikler CD Projekt Red nå har sendt en e-post til Kotaku for å klargjøre kjønnstilleggene, der det har uttalt at dette var et "utilsiktet resultat" av å blande "community-sourced mods" med de andre forbedringene som ble gjort av studioet.

CD Projekt Red uttalte: "Neste generasjons versjonene av The Witcher 3: Wild Hunt har flere modifikasjoner hentet fra fellesskapet som ikke er opprettet av CD PROJEKT RED, i tillegg til en rekke forbedringer opprettet og implementert av studioet internt. Å slå sammen alt var en kompleks prosess, og de aktuelle teksturene er et utilsiktet resultat som er tilstede i utgivelsesversjonen. Dette er noe vi jobber med å ta tak i.»

Så lang historie kort, det ser ut til at det spillerne kaller "Cronussies" snart vil bli fjernet.