The Witcher 3: Wild Hunt's oppdatering av mod-støtte på tvers av plattformer har blitt forsinket til 2026

I forbindelse med at CD Projekt Red har feiret 10 år siden The Witcher 3: Wild Hunt ble lansert i år, lovet det polske studioet "one more patch" til spillet, en oppdatering som skulle introdusere mod-støtte på tvers av plattformer på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Det var forventet å lanseres en gang i 2025, men dette vil ikke lenger være tilfelle ettersom det har blitt forsinket til 2026.

På FAQ-siden for den planlagte oppdateringen legger en ny uttalelse til følgende :

"Vi planla opprinnelig å introdusere mod-støtte på tvers av plattformer for The Witcher 3: Wild Hunt på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X|S senere i år, men utrullingen er nå flyttet til 2026.

"Vi beklager forsinkelsen og vil dele flere detaljer når vi nærmer oss lanseringen. Takk for tålmodigheten!"

Den faste datoen for ankomsten av denne oppdateringen er ikke delt, men den gode nyheten er at The Witcher fans ikke har lenge å vente til mer i universet gjør sin ankomst, ettersom den fjerde sesongen av Netflix live-action-showet, nå med Liam Hemsworth i hovedrollen som Geralt of Rivia, ankommer i slutten av oktober, og det kommer til og med en ny tegneserie på begynnelsen av det nye året.