En ny The Witcher-tegneserie skal lanseres neste år med Geralt av Rivia ved roret

Mens mange The Witcher fans uten tvil holder pusten i slutten av oktober, når neste sesong av Netflix' live-action-serie kommer, er fremtiden også veldig lys for fantasy-universet. Det kommer en siste sesong av Netflix-serien, CD Projekt Red jobber med en fjerde hovedserie i sin RPG-serie, og Dark Horse Comics har nå nettopp avduket en ny miniserie med Geralt of Rivia ved roret.

The Witcher: Blood Stone Alle disse seriene vil debutere neste år, og hva vi kan forvente oss, er en serie i fire deler som er skrevet av Birdkings Daniel Freedman og illustrert av Slightly Exaggerated's Pius Bak, med farger fra Cyberpunk 2077: Big City Dreams' Roman Titov, og bokstaver av The Witcher: The Bear and the Butterfly av Hassan Otsmane-Elhaou.

Vi får følge Geralt når han drar til en dverggruve for å undersøke rapporter om et hornet beist som dreper skattejegere, til tross for at det ikke finnes noen tegn til angrep fra beistet i området. Det er selvsagt noe som ikke stemmer, og dette får den berømte monsterjegeren til å begi seg dypt inn i gruvene og dverghulene.

Det offisielle sammendraget forklarer: "Gamle dverggruver har tiltrukket seg skattejegere, og den lokale legenden forteller at et hornet beist dreper dem. Uten tegn til angrep undersøker Geralt landet, men fjellene er dødelige, og gruvene er enda dødeligere. Og i dverggrottenes labyrinter er det best å la det som er igjen være urørt."

Det første nummeret debuterer 28. januar 2026, og resten av utgivelsene følger på ubestemte datoer senere på året.