The Witcher 3-gjeng viser gameplay fra The Invincible

Vi er bare to dager unna at det har gått nøyaktig ett år siden de tidligere The Witcher 3: Wild Hunt- og Cyberpunk 2077-utviklerne i Starward Industries annonserte skrekkspillet basert på Stanisław Lem sin The Invincible-novelle. Den gang fikk vi bare noen konseptbilder, men nå har vi endelig fått et skikkelig livstegn med en teskje dårlig nytt.

Den gode nyheten er at Starward Industries har gitt oss et gameplayklipp fra alpha-utgaven av The Invincible som i alle fall får spillet til å se ganske pent ut. Derfor er den dårlige, men forventede, nyheten at det har blitt utsatt til "en gang i 2022" ganske skuffende.