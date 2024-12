The Witcher 4 blir "bedre, større og mer omfattende enn The Witcher 3"

HQ

I forrige uke bekreftet den polske utvikleren CD Projekt Red at de hadde gått inn i full produksjon på Project Polaris, også kjent som The Witcher 4, noe som betyr at arbeidet med den mest krevende og avgjørende delen av utviklingsprosessen er påbegynt. Med dette i bakhodet snakket CDPRs administrerende direktør Michał Nowakowski nylig med Eurogamer for å skissere hvordan vi kan forvente at spillet skal stables opp sammenlignet med utviklerens siste prosjekter.

Etter å ha berørt hvorfor CDPR etterlater seg RED Engine til fordel for Unreal Engine 5 for The Witcher 4, som hovedsakelig skyldes da å kunne dele erfaring og ekspertise ifølge Nowakowski, ga han deretter et dristig løfte:

"Det eneste jeg vil si er at det å endre teknologien for oss ikke endrer det faktum at vi alltid vil være ambisiøse. Og det neste spillet vi gjør vil ikke være mindre, og det vil ikke være verre. Så det vil være bedre, større og mer omfattende enn The Witcher 3, det vil være bedre enn Cyberpunk - fordi for oss er det uakseptabelt [å lansere på den måten]. Vi ønsker ikke å gå tilbake."

Nowakowski lovet også at The Witcher 4 vil debutere på konsoll samtidig som PC, og at CDPR installerer en ny gjennomgangsprosess internt for å sikre at den unngår feilene som den gjorde med Cyberpunk 2077s lansering.