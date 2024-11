The Witcher 4 har gått inn i full produksjon

HQ

The Witcher fansen kan glede seg! Som en del av sin siste økonomiske rapport har den polske kraftsenterutvikleren CD Projekt Red bekreftet at Project Polaris, som mange kaller The Witcher 4, har gått inn i sin fulle produksjonsfase. Det betyr at de hundrevis av utviklerne som har vært knyttet til spillet de siste månedene, nå går over til det som ofte regnes som den mest komplekse og viktigste fasen i et spills tilblivelse.

Sebastian Kalemba, spilldirektør på The Witcher for CD Projekt Red, har tatt til X for å uttale seg om dette trekket: "Jeg er begeistret over å kunngjøre at Project Polaris har gått inn i produksjonsfasen i full skala! Med nye utfordringer rett rundt hjørnet, er det de talentfulle og hardtarbeidende menneskene som får meg til å tro at vi sammen kan gjøre den kommende Witcher Saga til en bemerkelsesverdig opplevelse. Ingen stopper nå! Følg med på hva som er på den andre siden av mynten!"

Vi vet ennå ikke hvor lang tid CD Projekt Red har tenkt å bruke i produksjonsfasen, men en rimelig gjetning er at utviklerne vil være opptatt i et par år med å forme det som mange håper skal bli den neste store rollespillopplevelsen.