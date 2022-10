HQ

Da CD Projekt Red annonserte at de var godt igang med utviklingen av et nytt The Witcher-spill fikk vi vite at dette ville starte en ny saga. Denne vil tydeligvis avsluttes raskere enn den første.

For i dagens strategivideo bekrefter CD Projekt Red at The Witcher 4 starter en ny trilogi, og at disse tre spillene vil slippes i løpet av en seksårsperiode om alt går som planlagt. Utenom det får vi bare vite at prosjektet foreløpig bare kalles Polaris.