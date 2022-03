The Witcher 4 bekreftet med nye personer i hovedrollene

Allerede i mars 2020 gjorde CD Projekt Red det fullstendig klart at arbeidet med et nytt The Witcher-spill hadde startet som smått, men ønsket ikke å avsløre mer enn det på den tiden. Til tross for at vi fortsatt venter på at The Witcher 3: Wild Hunt slippes til PS5 og Xbox Series innen juli er visst nå tiden for å fortelle mer.

CD Projekt Red avslører at et utviklingen av et nytt The Witcher er godt igang og at det markerer starten på en ny saga. Dette fremheves også av bildet av en ny medaljong de inkluderer med annonseringen. Dette spillet vil ikke bruke The Witcher 3- og Cyberpunk 2077-motoren REDengine, men i stedet gå over til giganten Unreal Engine 5 som skal hjelpe dem med å sette en ny standard for såkalte open world-spill. Dette er dog alt de ønsker å si for øyeblikket siden det vi foreløpig kan kalle The Witcher 4 fortsatt er flere år unna. Spennende er det uansett.

Hvilke forbedringer og endringer håper du å se?