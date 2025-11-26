The Witcher 4 vil ikke vises på The Game Awards 2025

HQ

Det er bare to uker igjen til årets store The Game Awards-show. Her avsløres det ikke bare hvilke spill vi i bransjen likte best i år, men også mange spennende avsløringer og kunngjøringer om kommende spill. I fjor inkluderte sistnevnte den første traileren for The Witcher 4, så ganske mange som ikke følger bransjen tett trodde dette betydde at spillet var ganske nær lansering og at vi ville få se mer av det i år. Det er ikke tilfelle.

Michał Nowakowski, CD Projekts administrerende direktør, har gått ut på X for å gjøre det helt klart at The Witcher 4 ikke vil bli vist under The Game Awards natt til 12. desember her i Norge. Sannsynligvis får vi heller ikke se noen fra studioet på scenen, ettersom de kun er nominert for mest etterlengtede spill og skal opp mot Grand Theft Auto VI...

Det er likevel hyggelig av ham å annonsere det, noe som gjør det lettere for folk å holde forventningene sine i sjakk sammen med oss som virkelig digger Naughty Dog-spill.