The Witcher: Blood Origin frister med Jaskier i trailer

Netflix har ikke akkurat vært sparsomme med å lage nye filmer og serier basert på The Witcher-universet etter suksess med Henry Cavill og kompani, og den 25. desember er det tid for enda mer. Her kommer en påminnelse om dette.

Etter å ha gitt oss en teasertrailer i november har Netflix nå offentliggjort den skikkelige traileren for The Witcher: Blood Origin. Her får vi se hvordan opprøret til de sju ferske følgesvennene blir ganske brutalt selv om det i kjent stil også byr på noen kvikke kommentarer. Sistnevnte spesielt siden en yndling fra The Witcher også dukker opp helt til slutt.