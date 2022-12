The Witcher: Blood Origin setter grusom rekord for Netflix på Rotten Tomatoes

HQ

De to første sesongene av Henry Cavills The Witcher har vært meget populære på Netflix, så det er litt forståelig at streamingselskapet har pøst på med andre serier og filmer i universet de siste årene. Dessverre har dette også ført til noe vi har sett mange ganger før gjennom årene: dårlige resultater.

Det virker nemlig som om fryktene mine stemte, for The Witcher: Blood Origin har i skrivende stund 33 prosent av kritikerne og 11 prosent av vanlige seere på Rotten Tomatoes. Til sammenligning har The Witcher: Nightmare of the Wolf 100 prosent fra kritikerne og 83 prosent fra publikum, mens The Witcher har henholdvis 81 og 75 prosent.

Dermed har Blood Origin blitt laaaaaaaaaangt dårligere mottatt enn alle andre store spillsatsninger fra Netflix. Faktisk kan Resident Evil-serien streamingkjempen ga oss i år "skryte" av 54 prosent fra kritikerne og 26 prosent fra publikum, så selv om Blood Origin topper listen for mest sette serie mange steder etter premieren den 25. desember kan ikke Netflix være kjempefornøyd i alle fall.

Hva med deg? Har du sett den? Hva synes du eventuelt?