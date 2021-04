The Witcher: Blood Origin-stjerne forlater serien

Du ser på Annonser

I januar kunngjorde Netflix at Jodie Turner-Smith skulle spille en av hovedrollene i den kommende The Witcher: Blood Origin-miniserien, men dette blir ikke noe av likevel.

Etter noen timer med rykter bekrefter selskapet i en pressemelding at Turner-Smith ikke vil kunne være med i The Witcher: Blood Origin uansett. Dette skyldes at produksjonsplanen har endret seg, og at innspillingen derfor ikke passer henne lenger. De kan ikke si noen om en erstatter enda, men det tar nok ikke lang tid siden Netflix nok ønsker å holde skjemaet.