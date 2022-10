The Witcher prøver noe nytt med Canis Majoris

CD Projekt synes tydeligvis at det ikke er nok med tre nye The Witcher-spill på seks år, for i kveld har de annonsert enda et.

Ikke at vi får vite mye om det som foreløpig kalles Canis Majoris. En av grunnene til dette er at spillet blir det første CD Projekt lar et annet hemmelig studio ta seg av sammen med en håndfull stykk som har jobbet på andre The Witcher-spill. Alt de ønsker å si er at også dette vil bruke Unreal Engine 5 og bruke flere av de samme mekanikkene som The Witcher 4. Mer informasjon skal avsløres "snart".