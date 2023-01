The Witcher: Sirius vil inkludere co-op og karakterklasser

HQ

The Witcher: Project Sirius, som utvikles av The Molasses Flood, vil inkludere co-op, en ikke-lineær historie og karakterklasser for spillerne å velge mellom.

Dette er ifølge en stillingsannonse for en narrativ regissør på The Molasses Flood, som nevner historieelementene, mens en annen annonse for en senior flerspillerdesigner forteller oss at det vil være "forskjellige spillmoduser, spillerprogresjon og sosiale systemer." Det er også hint til et klassesystem som til og med kan tillate spillere å velge fra forskjellige Witcher-skoler.

The Witcher: Sirius virker absolutt som et avvik fra formelen satt av CD Projekt Red. Men med franchisen som beveger seg bort fra historien om Geralt, kan vi bare forvente at fremtidige Witcher-spill prøver ut noen nye ting.

I tillegg til The Witcher: Sirius, er det to andre spill satt i universet. Den ene er Polaris, som er The Witcher 4 og blir det neste Witcher-spillet som slippes. Deretter er det remaken av det første Witcher-spillet, som skal slippes etter Polaris.