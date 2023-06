The Witcher sitt bytte av Henry Cavill til Liam Hemsworth gir mening i historien

HQ

Vi har sett mange skuespillere blitt byttet ut i serier gjennom årene, men vanligvis blir dette gjort uten at selve universene forklarer hvorfor. Dette blir ikke tilfellet når Henry Cavill erstattes av Liam Hemsworth som Geralt of Rivia i fjerde sesong av The Witcher.

Utøvende produsent Tomek Baginski sier til Yahoo News at teamet bak Netflix-serien har implementert skuespillerbyttet for Geralt i historien, og at det er knyttet til "meta-ideene som er dypt forankret i bøkene, spesielt i bok fem."

"Det er veldig nært det som står i bøkene, og jeg tror denne endringen vil være ganske feilfri. Men samtidig blir det en ny Geralt. Det blir et nytt ansikt for denne karakteren, og jeg tror også det blir veldig, veldig spennende å se."

Med tanke på at Geralt faktisk ikke endrer hele utseendet sitt i bøkene, er jegi ikke helt sikker på at han rett, men vi får se om et år eller to. I mellomtiden får vi straks starten på siste sesong hvor Cavill har hovedrollen.

Hva synes du om det kommende skuespillerbyttet i The Witcher?