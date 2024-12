The Witcher-veteraner avduker nytt mørkt AAA-fantasyrollespill neste måned

Tilbake i 2022 forlot en rekke CD Projekt RED-veteraner, inkludert The Witcher 3: Wild Hunts Game og Art Directors, studioet for å danne Rebel Wolves, og har siden da jobbet med det de håper skal bli en trilogi av mørke, åpne actionrollespill i et brutalt fantasyunivers de kaller "Dawnwalker Saga".

Det første spillet, The Blood of Dawnwalker, er under aktiv utvikling med Bandai Namco som utgiver, og de gjør seg nå klare for en formell avduking av dette spillet. Via en pressemelding forteller Rebel Wolves at de vil være vertskap for en livestream den 13. januar kl. 22 der du kan se spillet bli avslørt.

"Samle dere og se hvordan middelalderens Europa på 1300-tallet konfronterer legender gjennom øynene til Dawnwalker. Hør om Vale Sangora - dens turbulente historie, naturlandskap og hemmelige innbyggere. Bli vitne til premieren på en CGI-trailer som fungerer som spillets åpning, lær om spillets grunnpilarer og hovedkonsepter, inkludert opprinnelse, verden, historie, fortelling og kunst, og få et lite glimt inn i spillets gameplay."

Mateusz Tomaszkiewicz er regissør for spillet, og han var hos CD Projekt RED i 13 år før det.