The Witcher-filmen vil fokusere på Vesemir

Etter lang tid med rykter måtte i Netflix bare bekrefte at de også jobber med en The Witcher-film i for uke, men noe mer enn det ønsket de ikke å si da. En av grunnene til dette er nok at filmen vil ha et litt overraskende fokus.

The Witcher: Nightmare of the Wolf har nemlig fått en beskrivelse påNetflix-siden sin, og der står det følgende:

"Long before mentoring Geralt, Vesemir begins his own journey as a witcher after the mysterious Deglan claims him by The Law of Surprise."

Det høres altså ut som om filmen faktisk vil rette rampelyset mot Vesemir og hans yngre dager. Plutselig står i alle fall undertegnede med flere spørsmål. Vil vi få se hvordan Geralt blir en witcher? Vil de hyre inn folk fra spillene, serien eller hva?

Hva håper du?