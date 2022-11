The Witcher-remaken endres til å bli open world

HQ

CD Projekt Red og Fool's Theory var ganske sparsomme med detaljene da de avslørte at spillet som hadde kodenavnet Canis Majoris egentlig er en remake av The Witcher, så det er ikke rart mange har lurt på hvor tro den nye utgaven vil være i forhold til originalen. Nå vet vi at det i alle fall gjøres én stor endring.

I den nyeste finansrapporten beskriver tross alt CD Projekt The Witcher Remake som et "historiedrevet enspiller open world-rollespill". For de som ikke vet det er The Witcher delt inn i en rekke små områder hvor man må lide seg gjennom noen til tider lange lastetider før det blir mulig å kontrollere Geralt igjen, så med beskrivelsen open world/åpen verden/sandkassespill virker det som om alle eller noe av disse områdene kan utforkes fritt uten lasteskjermer. Det er likevel viktig å bemerke at utviklerne også kalte The Witcher 3: Wild Hunt open world selv om også dette deler opp noen av områdene sine, så det er enda vanskelig å si om The Witcher Remakes verden blir like sømløs som for eksempel Grand Theft Auto V eller følger i treeren sine fotspor.