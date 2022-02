The Wolf Among Us 2 får trailer og mer på onsdag

HQ

Da Telltale Games kunngjorde at de lager et spill basert på The Expanse tok det ikke langt tid før folk begynte å lure hva som skjer med The Wolf Among Us 2 siden vi ikke hadde hørt et pip om det på lang tid. Utviklerne svarte da at nærmere informasjon om dette ville komme i starten av 2022, og vi må sannelig ikke vente lenge.

Nå avslører Telltale at de vil ha en omtrent tretti minutter lang sending sammen med Geoff Keighley klokken 19 på onsdag som utelukkende skal fokusere på The Wolf Among Us 2. Her skal vi få den første traileren som bruker klipp fra selve spillet, intervjuer med utviklerne og mer.