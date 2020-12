The Wolf Among Us 2 vil ikke vises før i 2021

Du ser på Annonser

På mandag hevdet en Redditbruker at vedkommende hadde sett en ny trailer fra The Wolf Among Us 2 hvor det ble klart at spillet ville komme vinteren 2021. Personen skrev samtidig at vi ville få se traileren på nattens The Game Awards, men det blir ikke tilfellet.

Nå har utviklerne i Telltale Games lagt ut en melding hvor de skriver at tiden dessverre ikke er inne for å vise mer fra The Wolf Among Us 2, og at vi må vente til 2021 før det kommer mer informasjon. Den gode nyheten er at de i samme slengen nevner at hele sesongen utvikles samtidig, så det høres ut som om ventetiden mellom hver episode vil kunne bli kort når spillet til slutt kommer.