The Wolf Among Us 2-gameplay avslører lansering i 2023

HQ

Som lovet har vi endelig fått vite en god del mer om det nye Telltale sitt The Wolf Among Us 2, men dessverre er det ikke bare gode nyheter.

Selv om det er veldig gledelig å endelig få den første traileren fra selve spillet skuffer det en del at den avsluttes ved å stadfeste at The Wolf Among Us 2 ikke skal komme før i 2023 en gang. På den annen side kan jeg forstå dette tar tid, for det høres ut som om ambisjonene er høye både for historien og gameplayet.

Som vi allerede visste vil historien fortsette seks måneder etter originalen. Bigby har blitt suspendert, og som traileren viser må ha kurses i å få bedre kontroll på sinnet sitt. Ikke spesielt lett når Oz og flere andre tydeligvis har tenkt å gjøre det vanskelig.

Når det gjelder gameplayet får vi vite at Fabletown ikke er den eneste delen av New York som kan utforskes denne gangen, samtidig som at enda flere ting skal være mulig takket være skifte over til Unreal Engine. Akkurat hva dette betyr får vi vente og se.