The Wonderful 101 kommer til PC, PS4 og Switch i mai

Da Platinum Games endelig bekreftet den ekstremt vellykkede Kickstarter-kampanjen for remasteren av The Wonderful 101 hevdet nettsiden at de som støttet prosjektet ville få mange av godene sine i april, men det viser seg at ting tar lenger tid enn planlagt.

Nå kan utviklerne avsløre at The Wonderful 101 kommer til PC, PlayStation 4 og Nintendo Switch den 22. mai her til lands. Utenom det ønsker de ikke å gi oss nærmere informasjon om hva vi har i vente, for den veldig korte traileren under er ikke akkurat ekstremt informativ utenom lanseringsdatoen.