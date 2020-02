The Wonderful 101 kommer visst til både PS4 og Switch

I går la Platinum Games ut et bilde på Twitter som helt klart hintet til at nytt om The Wonderful 101 er på vei, men det viser seg at dette ikke nødvendigvis bare gjelder en Nintendo Switch-utgave.

For da gjengen i GameXplain så at en 4chan-bruker hevdet Platinum vil annonsere en Kickstarter-kampanje førstkommende mandag i håp om å bringe The Wonderful 101 til både Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One laget de en video hvor vi får vite at flere kilder hevder mye av det samme. Nærmere bestemt hevder GameXplains kilder at målet helt klart er å bringe spillet vil Switch og PS4, men at det fortsatt er usikkerhet rundt Xbox One.

Noe som gjør dette enda mer troverdig er at noen faktisk har ordnet en foreløpig tom Kickstarterside for Platinum. Dermed gjenstår det bare å se hvor mye støtte de krever for at disse prosjektene skal bli en realitet på mandag.