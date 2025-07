The Zone utvides: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommer til PS5

HQ

GSC Game World fortsetter å polere og levere nytt innhold og forbedringer til S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl i 2025. Det planlagte veikartet ligger fast, og det ser ut til at politikkendringen fra Microsofts røde linjer vil være til fordel for både det ukrainske studioet og PlayStation-spillerne, som nylig kunne glede seg over den remastrede originaltrilogien. Og de gode nyhetene stopper ikke der.

Den offisielle S.T.A.L.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-kontoen på X har nettopp kunngjort at det kommer til PS5. Det finnes faktisk allerede en PlayStation Store-side for S.T.A.L.L.K.K.E.R. 2, selv om ingen utgivelsesdato ennå er fastsatt.

Er du en av dem som har ventet på denne kunngjøringen for endelig å ta steget inn i sonen?