There Are No Ghosts at The Grand vil ikke presentere "Storbritannia som vi viser turister"

En av stjernene i showet på Xbox Games Showcase tilbake i juni var kunngjøringen av Friday Sundae's There Are No Ghosts at The Grand, et virkelig quirky og unikt utseende musikalsk historie-rikt RPG som handler om å restaurere et hotell basert på kysten av Storbritannia.

Dette prosjektet har mange interessante elementer som ser ut til å være bakt inn i det, inkludert hvordan beboerne kan bryte ut i sang i musikkstiler som inkluderer "spooky ska to reggae to wartime jazz and even skater punk," som kreativ direktør Anil Glendinning forklarte til oss i et intervju på Gamescom nylig.

Men selv om spillet vil ha mange britiske nikk, referanser og kulturelle valg, vil det også være en versjon av Storbritannia som de innfødte kjenner igjen, og kanskje ikke så mye den som turistene gjør, som Glendinning og teknisk animatør Chi Chii Huang også tok opp i intervjuet.

På spørsmål om den britiske kulturelle innflytelsen, uttalte Huang "For det første været. Vi har forskjellige typer vær. Vi har overskyet, regn, kanskje solskinn hvis du er heldig."

Glendinning utdypet deretter: "Vi har eksentriske og merkelige lokale innbyggere som ikke vil at du skal være der. Så, du vet, veldig likt Storbritannia.

"Karakteren du spiller, Chris David, er amerikaner. Så han føler seg som en fisk på land. Dette er ikke London eller noe fancy historisk hjem. Dette er ikke det Storbritannia vi viser turister. Dette er en falleferdig kystby, som de stedene noen av oss vokste opp. Så det er eksentrisk, det er morsomt, det er skummelt. Det er som seriene vi vokste opp med, som Doctor Who eller Red Dwarf eller The League of Gentlemen eller Space.

"Og det følger noe av den samme musikken som vi elsker fra den perioden også. Så vi ønsket virkelig å vise spillerne en morsom, interessant, særegen og uhyggelig side av Storbritannia som de kanskje ikke har sett før."

Du kan se hele intervjuet med Friday Sundae nedenfor for mer på There Are No Ghosts at The Grand, og når det gjelder når spillet skal lanseres, kommer det til PC og Xbox Series X/S "sent neste år", og også som en dag én Game Pass lansering.