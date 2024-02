Third Kind Games hjelper Playground Games med Fable

HQ

I fjor sommer fikk vi det første innblikket i grafikken i spillet til det kommende Fable, selv om det knapt var noe gameplay involvert. Dessverre ble det ikke avslørt noen utgivelsesdato (eller utgivelsesår), og siden da har det stort sett vært stille.

Det har imidlertid vært tydelig at ting går fremover i raskt tempo ettersom antall ansatte har økt mye i det siste, og nå er det også bekreftet at utvikleren Third Kind Games har sluttet seg til Playground Games i utviklingen, noe som avsløres på hjemmesiden deres. Hvis navnet høres kjent ut, er det sannsynligvis fordi de har jobbet med Playground tidligere på Forza Horizon -serien, hovedsakelig med hensyn til optimalisering og å få det til å kjøre bra. Med tanke på hvor ekstremt flott denne racingserien har vært, vil vi si at det er gode nyheter at det samme studioet gir en hjelpende hånd med Fable.

Vi vet imidlertid fortsatt ikke når Fable vil bli lansert, men ifølge et rykte som gikk nylig, vil det skje neste år.