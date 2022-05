HQ

Utviklerne 11 bit Studios meddeler at deres spill This War of Mine nå har nådd sju millioner solgte eksemplarer. Spillet har dessuten akkurat blitt sluppet på PlayStation 5 og Xbox Series (også på Game Pass) i form av This War of Mine: Final Cut.

This War of Mine er et strategispill der alt handler om å overleve. En gruppe overlevende i en pågående krig gjemmer seg i en bygning og det gjelder at minst en av karakterene overlever krigen for å "vinne".